O Spartak de Moscovo deve ser afastado da Liga Europa, avançando o Leipzig para os quartos de final.

Esta informação está a ser adiantada pelo jornal alemão «Bild», sendo que o discurso do Leipzig aponta no mesmo sentido.

«Continuamos em contacto próximo com as federações e temos total confiança na UEFA e na sua decisão. Assumimos que os jogos serão cancelados», referiu Oliver Mintzlaff, CEO do emblema alemão.

A UEFA prepara-se, então, para tomar mais uma posição relativamente à invasão das tropas russas à Ucrânia, afastando a única equipa russa ainda nas provas europeias.