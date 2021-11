O Spartak de Moscovo, de Rui Vitória, assumiu esta tarde, à condição, a liderança do grupo C da Liga Europa, ao vencer na receção ao Nápoles (2-1).

Em Moscovo, um bis de Alexander Sobolev deu uma vantagem confortável à equipa do técnico português: o avançado de 24 anos abriu o marcador logo aos três minutos, de penálti, e fez o 2-0 ainda antes da meia-hora, após assistência de Victor Moses.

Na etapa complementar, Mário Rui, o outro português presente, brilhou no lance em que o Nápoles reduziu. O lateral-esquerdo conduziu a bola vários metros, driblou um adversário com mestria e deu depois em Petagna para este cruzar para o golo de Elmas, isto aos 64 minutos. Estava feito o resultado final.

O lance de Mário Rui:

Com este resultado, o Spartak de Moscovo assume o primeiro lugar do grupo, com os mesmos sete pontos do Nápoles – tem vantagem no confronto direto. Atrás, com um jogo a menos, estão o Legia de Varsóvia, com seis pontos, e o Leicester, com cinco. Uma vitória na última jornada, em Varsóvia, garante a Rui Vitória a passagem à próxima fase.