Na sexta jornada da Liga Europa, o Nottingham Forest venceu o Utrecht nos Países Baixos, nesta quinta-feira, por 2-1, num triunfo arrancado a ferros. Os ingleses são os próximos adversários do Sp. Braga na competição, na Pedreira.

O ex-Benfica Morato foi titular pelos 'Foresters'. Num jogo com ascendente do Nottingham, mesmo fora de casa, o francês Arnaud Kalimuendo abriu o marcador aos 52 minutos.

Recém entrado na partida, o defesa Mike Van der Hoorn empatou na sequência de um livre indireto aos 73 minutos.

Igor Jesus sentenciou o resultado final aos 88 minutos, um minuto após ter entrado em campo, com um remate oportuno após uma primeira defesa do guarda-redes do Utrecht.

O Nottingham Forest é oitavo classificado na tabela da Liga Europa, com 11 pontos. Os neerlandeses continuam com apenas um ponto, em 32.º lugar, e foram virtualmente eliminados.