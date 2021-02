Hernâni é novidade na lista de convocados do Sp. Braga para a segunda mão dos 16avos de final da Liga Europa. O jovem avançado da equipa A viajou para Itália, onde os arsenalistas vão defrontar a AS Roma.



Autor de cinco golos em dez jogos no Campeonato de Portugal, pela formação secundária do Sp. Braga, o avançado de 19 anos já foi suplente não utilizado em quatro encontros da fase de grupos da Liga Europa e na deslocação da equipa principal ao Bessa, para defrontar o Boavista.



Raúl Silva volta a ficar de fora, tal como tinha acontecido frente ao Tondela, por gestão física. Sequeira regressa mas Carlos Carvalhal estará privado de Ricardo Esgaio, que cumpre castigo, assim como dos lesionados Rui Fonte, Moura, Iuri Medeiros, David Carmo e Castro.

Lista de 21 convocados:



Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Rogério.

Defesas: Zé Carlos, Sequeira, Tormena, Borja, Rolando e Bruno Rodgigues.

Médios: Al Musrati, André Horta, João Novais, Fransérgio, Piazon e Gaitán.

Avançados: Galeno, Abel Ruiz, Sporar, Hernâni, Ricardo Horta e Vítor.