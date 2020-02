As conferências de imprensa do Sp. Braga e o Rangers FC, na véspera do duelo entre as duas equipas para os 16avos de final da Liga Europa, tiveram um protagonista inesperado. O tradutor de português/inglês apresentou-se no Estádio Municipal de Braga com um estilo que concentrou a atenção de treinadores, jogadores e jornalistas.

De manhã, o tradutor acompanhou Micael Sequeira e Paulinho na conferência do Sporting de Braga, destacando-se com uns óculos escuros que suscitaram a curiosidade dos presentes. Manuel Manik Mané tinha uma boa razão para tal, como explicou nas redes sociais, no domingo: uma conjuntivite.

Na conferência de imprensa do Rangers, da parte da tarde, o tradutor juntou os óculos escuros a uma camisa com cores vivas, sentando-se ao lado de Steven Gerrard e Allan McGregor. O evento terminou de forma inesperada, com os elementos da equipa escocesa a levantarem-se da mesa enquanto Manuel Manik Mané ainda fazia a tradução da última resposta. A tradução, saliente-se, teve uma qualidade irrepreensível.



Veja o vídeo associado ao artigo.