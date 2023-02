Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações à SIC Notícias após a vitória no reduto do Midtjylland (0-4), e consequente passagem aos oitavos de final da Liga Europa:

[Exibição pragmática e eficaz?] «Sim. Tudo nos correu bem hoje, também fizemos por isso. Mesmo assim, temos a situação do Marcus [Edwards] isolado meio-campo... temos de fazer golo, temos de matar o jogo e não conseguimos. Mas tivemos sempre o controlo do jogo. Sofremos mais nas bolas paradas, lançamentos e cantos, e foi muito por aí que o adversário nos criou perigo. Acho que podemos fazer muito melhor, podemos ter ainda mais velocidade no jogo, mas fomos adaptando consoante o resultado.

A expulsão perto do intervalo facilitou-nos o jogo. A verdade é que temos de ter outra velocidade. Tivemos pouco tempo entre os jogos, o que é difícil, porque os jogos são todos muito stressantes. Nesta fase, sinto isso na equipa. Estivemos bem, mas podemos fazer muito melhor.»

«Estou muito feliz com o resultado, e também por eles [jogadores], mas não me iludo: todas as situações do jogo nos ajudaram a ganhar hoje. Fomos superiores, mas hoje tudo correu bem.»

[Não sofrer golos dá confiança?] «Dá, obviamente. O Adán defendeu uma bola, tivemos várias situações com campo aberto para poder fazer golo. Defensivamente, controlámos bem, e mal seria se não controlássemos o jogo com mais um.»

[Conquista da Liga Europa] «Não podemos fazer planos a longo prazo. Ganhámos este, agora é ganhar o próximo, vamos precisar da ajuda do público. Hoje viu-se que apoiaram a equipa. Como costume, fizeram muito barulho e apoiaram desde o primeiro minuto, por isso, obrigado a eles. Vai ser o terceiro jogo da semana [dia 27, receção ao Estoril para a Liga] e temos de ganhar.»