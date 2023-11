O treinador do Sporting, Ruben Amorim, lembrou esta quarta-feira que faltou «um bocadinho de maturidade» aos leões na receção à Atalanta e sublinhou que, para o reencontro com os italianos, agora em Bérgamo, para o duelo da 5.ª jornada do grupo D da Liga Europa, está mais no que a sua equipa pode fazer.

«Acima de tudo, temos de ser mais maduros. Não fomos em Alvalade. Andámos uma parte inteira atrás da bola [ndr: a primeira]. Faltou-nos um bocadinho de maturidade. Digamos que precisamos de ser um bocadinho mais italianos (risos). Às vezes não ter problemas de defender um bocadinho mais, mas controlar o jogo dessa forma, porque somos muito bons com a bola. Nem com todos os tipos de adversários vamos recuperar a bola logo na primeira pressão. Temos de entender bem o jogo, quando temos de pressionar, escolher o momento de pressão, mas acima de tudo, jogar o nosso jogo. Temos capacidade para ter a bola e posses mais longas. Olhando para o nosso jogo e principalmente para a primeira parte, houve situações de três para três, jogadores como o Pedro Gonçalves não decidiram da melhor forma e ele tem uma qualidade extraordinária e amanhã, se jogar, vai fazer um jogo melhor», afirmou Amorim, em conferência de imprensa.

«Sabemos como é que a Atalanta joga. Agora, para fazermos o que costumamos fazer, pressionar em campo inteiro, torna-se muito mais difícil dentro do que temos vindo a fazer. Temos de melhorar em relação ao primeiro jogo. Sabemos que a Atalanta já está qualificada, mas é importante, para estas equipas que têm ambições ao nível do campeonato do seu país: menos dois jogos fazem uma grande diferença num mês de competição», referiu Amorim, em alusão à questão de o segundo classificado na Liga Europa ter de disputar um play-off para aceder aos oitavos de final.

Porém, mais do que isso, Amorim alertou que o Sporting, antes de pensar no primeiro lugar, tem de olhar para o apuramento. «Nós ainda não estamos qualificados. Antes de pensar no primeiro lugar, temos de pensar na qualificação. Obviamente que este jogo define logo se temos capacidade de ficar no primeiro lugar. Temos de focar-nos em tudo o que não fizemos bem no primeiro jogo. Definimos mal nas transições, tivemos pouca bola, implementámos pouco o nosso jogo. O foco foi mostrarmos a equipa da Atalanta, mas focar no que temos de fazer, na forma que queremos jogar», disse Amorim.

O Atalanta-Sporting tem apito inicial marcado para as 17h45 de quinta-feira.

A Atalanta é líder do grupo, com dez pontos, seguida do Sporting, com sete. O Sturm Graz é terceiro com quatro pontos e o Raków quarto e último, com um ponto, sendo que só os polacos já não têm hipóteses de chegar aos dois primeiros lugares. O primeiro lugar vale o apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa, enquanto o segundo vai ter de defrontar um adversário proveniente da fase de grupos da Liga dos Campeões no play-off de acesso aos oitavos. Quem ficar em terceiro segue para o play-off de acesso aos oitavos da Liga Conferência.