Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV1, após a eliminação nos quartos de final da Liga Europa contra a Juventus:



«Senti que fomos a melhor equipa, mas isso é subjetivo. Eles foram a equipa que matou o jogo quando era preciso. Tiveram a sorte da eliminatória. Sabíamos que a Juventus era sempre uma equipa perigosa. Hoje tivemos mais do que oportunidades para mudar a eliminatória, mas não conseguimos.



No ano passado fomos eliminados da Champions contra uma equipa que era claramente melhor do que nós. Este ano não senti isso nem na Champions, nem hoje. Senti que fomos melhores. Esta época tudo acontece. Em meia oportunidade, dois jogadores da nossa equipa chocam e numa segunda bola, a Juventus marca. Perdemos a eliminatória nos pequenos detalhes. Tivemos tudo na mão para passar.»



[Estratégia para o jogo]: «Cada vez que chegávamos à frente... eles têm centrais muito fortes e complicados de bater no ar. Queríamos criar dificuldades à volta da área. A Juventus marca muito homem a homem e a ideia era tirar referências e criar problemas, e acho que conseguimos.»



[Objetivos imediatos]: «Temos de fazer o nosso máximo. O objetivo é acabar o campeonato com máximo de vitórias possível. Acabar da melhor maneira é ter seis vitórias em seis jogos.



O ambiente... Foi o melhor. Mesmo contando com jogos do ano passado, foi o melhor que tivemos. Mais do que ter esperança, os adeptos acreditavam que podíamos dar a volta. Sentia-se. Não conseguimos, foi uma pena, mas obrigado aos adeptos.»