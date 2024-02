Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois do empate diante dos suíços do Young Boys (1-1), no jogo que confirmou a qualificação dos leões para os oitavos de final da Liga Europa:

Esta sexta-feira há o sorteio da Liga Europa. Tem preferência por algum adversário?

- Não tenho preferência nenhuma. Estamos apenas focados no Rio Ave, não podemos perder pontos. Na Liga Europa é preciso ter sorte, não é só nos jogos, é também nas lesões. Quanto ao adversário é indiferente, claro que há equipa mais difíceis de bater, não temos fantasmas nenhuns, mas estou é preocupado com o Rio Ave. O Bayer Leverkusen vai em primeiro na Bundesliga, o Liverpool também está bem. Podia sair um desses e se ganhássemos ao Rio Ave eu assinava por baixo. Mesmo que tivéssemos ganho por 4-0 hoje não estava descansado. O tempo também não vai ajudar. Já houve jogos que ganhámos aqui, por exemplo com o Raków, que ganhámos 2-1, mas sem a sensação de jogarmos bem. Neste jogámos bem. Devíamos ter demonstrado através de números o que se passou na eliminatória e o resultado de hoje ficou aquém. A única frustração é não ter ganho. Devíamos ter mais uma vitória na Europa.

Falou no Liverpool e no Bayer Leverkusen. São dois adversários a evitar no sorteio?

- Não me interessa os adversários, falei nesses porque o Leverkusen não perde com ninguém e o Liverpool está em primeiro na liga inglesa.

Também falou no tempo para o jogo de Vila do Conde. Está preocupado?

- Sem dúvida, pela previsão que está a ser feita, vai ser complicado para todos. Se o vento tiver muita influência teremos de fazer um futebol diferente, mas temos de estar preparados e temos é de vencer, temos obrigação de vencer.

Gostava de jogar a final da Liga Europa com o Benfica, tendo em conta que a final será em Dublin onde já jogaram duas equipas portuguesas [FC Porto e Sp. Braga]?

- Chegar à final era um excelente objetivo, o adversário torna-se completamente irrelevante.

Ultrapassou Paulo Bento e passou a ser o segundo treinador com mais jogos nos Sporting. Para ser primeiro teria de fazer, pelo menos, mais uma época. Gostava de sair com esse estatuto?

- Eu olho muito mais para o treinador mais titulado. O treinador com mais jogos e menos títulos é um título que ninguém quer ter. O meu objetivo é conquistar títulos para o Sporting, é com títulos que mantemos o nosso lugar. Acho que é uma boa mentalidade para o Sporting, ou se ganha ou temos problemas.