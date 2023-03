O Arsenal defronta o Sporting a partir das 17h45, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, com o português Fábio Vieira a titular.

Ainda assim, no lado dos gunners, salta à vista outro jogador: Mauro Bandeira (o primeiro jogador à esquerda na fotografia), médio de 19 anos.

O jovem luso-inglês, entusiasta de artes marciais, nasceu em Loures e chegou ao Arsenal em 2016, oriundo do Queens Park Rangers, com 13 anos. Em julho do ano passado, assinou o primeiro contrato profissional com o emblema do Emirates.

Mauro já esteve em estágios da Federação Portuguesa de Futebol, nomeadamente nos sub-17, mas não é internacional.

Esta temporada, tem alinhado nos sub-21 do Arsenal e ainda procura a estreia na equipa principal, comandada por Mikel Arteta. Soma 27 jogos, quatro golos e duas assistências em 2022/23.

