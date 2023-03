Titular no Sporting-Arsenal, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, Fábio Vieira fez a assistência para o primeiro golo dos «gunners». No final do jogo, que terminou empatado a dois golos, o jogador português foi elogiado pelo treinador.

«Estou muito contente com ele. Merecia mais minutos. Teve a cirurgia, precisou de algum tempo para voltar da lesão. Mas é um jogador que eu absolutamente adoro», referiu Mikel Arteta, em conferência de imprensa.