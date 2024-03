Já são conhecidos os onzes da Atalanta e do Sporting para o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, que arranca às 20h00.

Comparando com o onze que apresentou em Arouca, Ruben Amorim muda quatro jogadores na equipa titular verde e branca. Saem Coates, Quaresma, Geny e Morita. Entram St. Juste, Inácio, Esgaio e Edwards.

Olhando para o duelo da primeira mão, há seis alterações na equipa verde e branco. Coates, Quaresma, Catamo, Morita, Koindredi e Paulinho ficam no banco. St. Juste, Inácio, Esgaio, Hjulmand, Pedro Gonçalves e Gyokeres avançam para o onze.

Do lado da Atalanta, Gian Piero Gasperini faz apenas uma mudança comparando com o encontro em Alvalade. Ruggeri começa a partida desta quinta-feira no banco de suplentes, enquanto Bakker é titular na equipa italiana.

ONZE SPORTING: Israel, Diomande, St Juste, Inácio, Esgaio, Hjulmand, Pedro Gonçalves, Matheus Reis, Edwards, Trincão, Gyokeres.

Suplentes Sporting: Diogo Pinto, Francisco Silva, Coates, Nuno Santos, Neto, Paulinho, Catamo, Fresneda, Bragança, Pontelo, Quaresma, Koindredi.

ONZE ATALANTA: Musso, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Holm, Ederson, De Roon, Bakker, Miranchuk, Lookman, Scamacca.

Suplentes Atalanta: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Koopmeiners, Pasalic, Toure, De Ketelaere, Ruggeri, Adopo, Hateboer, Scalvini, Zappacosta.