O adversário do Sporting nos dezasseis-avos da Liga Europa é um clube em transformação, que em 2014 mudou de nome – de Istanbul BB para Basaksehir -, mas não só.

Fundado há apenas 30 anos, com a antiga designação, só depois de ter sido rebatizado é que o clube fixou-se no principal escalão do emblema turco, mas desde então nunca ficou abaixo do quarto lugar.

É precisamente essa a posição que ocupa atualmente, a sete pontos do líder Sivasspor, mas na época passada o Basaksehir foi vice-campeão (tal como em 2016/17).

Para além do sonho de ser campeão nacional, o Basaksehir quer também ganhar nome na Europa, e a verdade é que chega aos dezasseis-avos da Liga Europa depois de ter vencido o Grupo J, à frente da Roma de Paulo Fonseca, para além de Borussia Monchengladbach e Wolfsberger.

No plantel tem algumas caras bem conhecidas do futebol português. Desde logo o central luso Miguel Vieira (ex-Paços de Ferreira), mas também o caboverdiano Carlos Ponck (ex-Desp. Aves), o brasileiro Junior Caiçara (ex-Gil Vicente) e ainda nomes sonantes como o francês Gael Clichy, o senegalês Demba Ba, ou o brasileiro Robinho.

Nenhum destes enverga a camisola 12, retirada em homenagem ao presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Palmarés : vencedor do segundo escalão do futebol turco em 2013/14

Desempenho europeu em 2018/19 : eliminado pelo Burnley na terceira pré-eliminatória da Liga Europa

Melhor desempenho europeu: a passagem aos dezasseis-avos da Liga Europa, esta época, já é o melhor registo do clube

Treinador: Okan Buruk