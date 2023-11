Declarações do futebolista do Sporting, Ousmane Diomande, à SportTV, após o empate frente à Atalanta (1-1), em jogo da 5.ª jornada do grupo D da Liga Europa. Com este resultado e fruto da vitória do Rákow na Áustria, o Sporting está confirmado no segundo lugar e vai ao play-off de acesso aos oitavos de final, com um dos terceiros classificados da Champions:

«Foi um bom jogo, sabíamos que o jogo ia se difícil, penso que merecíamos a vitória, mas estamos qualificados, agora seguimos em frente.»

«Agora o jogo acabou, estamos qualificados, é o mais importante. Agora vamos trabalhar de novo para melhorar as coisas e voltar para a próxima eliminatória.»