O árbitro francês François Letexier regressa na próxima quinta-feira a Alvalade para apitar a o jogo com a Juventus, relativo à segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, já depois de também ter apitado na receção aos dinamarqueses do Midtjylland, no play-off de acesso à mesma competição.

O juiz francês vai ter como auxiliares os compatriotas Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, enquanto Stéphanie Frappart será o quarto árbitro. Nas funções de VAR vai estar o neerlandês Pol van Boekel.

Além do jogo com o Midtjylland, que terminou com um empate 1-1, Letexier também já tinha apitado, na época passada, o Glasgow Rangers-Sp. Braga, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, e, em 2020, também esteve na receção do Benfica aos belgas do Standard Liège, também na Liga Europa.