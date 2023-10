Gia Piero Gasperini, treinador da Atalanta, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Sporting (2-1), no Estádio de Alvalade, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa:

- O mais importante era ganharmos, mas era importante ganhar como jogámos na primeira parte. Foi uma primeira parte muito boa, estivemos muito bem, podíamos ter marcado mais golos. Na seguda parte, sofremos mais, mas isso faz parte, jogámos em casa do Sporting, diante de uma equipa mais fresca, não correemos grandes riscos. Sofremos mais, mas num jogo deste nível, isso é normal.

Djimsiti saiu com algum problema físico?

- Contraiu uma pequena lesão, vamos ainda ver a gravidade.

A vitória chegou a estar em risco na segunda parte?

- O Musso, logo após o penálti, fez uma grande defesa, foi um momento decisivo, mas, olhando para os 90 minutos, penso que a Atalanta mereceu ganhar.

Entrada de Gialuca Scamacca na segunda parte? Está totalmente recuperado?

- Foi importante para ele somar minutos, temos de pensar no campeonato, vamos ter apenas dois dias para preparar o jogo com a Lazio. Precisamos de jogadores com esta mentalidade. O Pasalic e o Tolói têm de fazer passes rápidos, mas, além do contributo técnico, têm de estar fisicamente preparados,

O treinador do Sporting disse que o primeiro lugar do grupo ainda não estava entregue. Concorda?

- Sim, a matemática diz isso mesmo, ele tem toda a razão. O jogo da segunda mão é que vai ser decisivo. Temos de ter em conta também as outras duas equipas, ainda vamos jogar na Áustria. Todos os jogos são importantes.

Os golos foram marcados por dois defesas, Ruggeri e Scalvini, como é que conseguiu meter dois defesas na pequena área?

- Na primeira parte conseguimos praticamente tudo. Conseguimos que os avançados jogassem bem, conseguimos entrar com vários jogadores na área, marcámos com os defesas, mas também tivemos situações com os avançados, como o Lookman. Com as nossas características, é normal os jogadores inverterem papéis, foi assim que conseguimos criar situações e oportunidades.