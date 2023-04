Ousmane Diomande e mais dez. Ruben Amorim confirmou apenas um nome para o onze do Sporting que vai defrontar a Juventus esta noite (20h00), no Estádio de Alvalade, no jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, mas o Maisfutebol arrisca adivinhar o onze completo que está na cabeça do treinador para contornar a derrota que os leões trouxeram de Turim.

O central comprometeu no lance do golo solitário no jogo da primeira mão, mas o treinador antecipou, na conferência de imprensa de antevisão que o defesa costa-marfinense vai jogar de início esta noite, até porque St. Juste está lesionado.

Manuel Ugarte, que cumpriu castigo no primeiro jogo, também deve jogar de início, ao lado de Morita, uma opção que liberta Pedro Gonçalves para uma frente de ataque mais móvel com Marcus Edwards e Francisco Trincão.

