Em Bergamo, o Sporting tinha de fazer o que ainda não tinha sido feito: vencer em Itália. No quarto jogo frente à Atalanta, o leão entrou com personalidade, esteve na frente do marcador, mas permitiu a reviravolta da equipa de Gian Piero Gasperini, que levou a melhor por 2-1 no encontro e por 3-2 na eliminatória.

Em comparação com o último jogo em Arouca, Ruben Amorim fez quatro alterações à procura de um triunfo histórico em território transalpino, depois de um empate a um golo no encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, em Alvalade.

Esta quinta-feira, a equipa verde e branca começou por ter mais bola, mas sem criar grande perigo junto da baliza da Atalanta, que aos poucos foi tomando conta do encontro. O conjunto de Bergamo chegou a enviar uma bola ao ferro, aos 13 minutos e um pouco contra a corrente do jogo, o Sporting chegou à vantagem.

Aos 34 minutos, Pedro Gonçalves combinou com Gyokeres, que aguentou a carga do defesa da Atalanta e serviu de forma perfeita o camisola 8 leonino, que foi feliz, mas por pouco tempo. O médio lesionou-se no momento do remate e teve mesmo de ser substituído por Daniel Bragança.

Pedro Gonçalves deixou o relvado em lágrimas, mas essa não foi a única razão que os sportinguistas tiveram para chorar esta quinta-feira. É que logo nos primeiros segundos da segunda parte, a defesa leonina não conseguiu afastar um cruzamento venenoso da direita. A bola sobrou para o segundo poste, onde estava Lookman, que só teve de encostar.

Estava feito o empate no jogo, e na eliminatória, que durou até aos 58 minutos. Como se costuma dizer, não há duas sem três e o Sporting teve nova infelicidade em Itália. Scamacca iniciou e concluiu a jogada, que teve assistência de Mirachuk e que valeu a passagem da Atalanta aos quartos de final da Liga Europa.

Até final, Amorim mexeu bem na equipa e o Sporting esteve por várias vezes perto do empate, que acabou por nunca aparecer. A equipa verde e branca cai de pé nos oitavos de final da prova e só pode queixar-se da falta de pontaria para não acompanhar o Benfica na próxima fase da competição.