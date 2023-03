O golaço do futebolista do Sporting, Pedro Gonçalves, frente ao Arsenal, está entre os quatro nomeados para melhor golo da semana, após os oito jogos da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, realizados na quinta-feira.

Pote marcou, aos 62 minutos, um golaço quase do meio campo, batendo Ramsdale para o 1-1 no Arsenal-Sporting, num duelo e numa eliminatória que os leões acabariam por vencer nos penáltis (3-5).

Pote concorre com o 3-0 de Lapoussin apontado no Union St. Gilloise-Union Berlim aos 90+4 minutos, com o golo de Marcus Rashford que decidiu o Betis-Manchester United ao minuto 56 (0-1) e um dos dois golos de Idrissi no Feyenoord-Shakhtar Donetsk, no caso o 5-0, num jogo que acabou com vitória dos neerlandeses por 7-1.