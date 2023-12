Bastaram 45 minutos diante do Sturm Graz para Gonçalo Inácio bisar e ficar nomeado para jogador da semana, distinção relativa à sexta e última jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Juntamente com o defesa do Sporting, concorrem ao prémio Mojmir Chytil (Slavia Praga), Konstantinos Fortounis (Olympiakos) e Veljko Birmancevic (Sparta Praga).

Chytil e Birmancevic, à semelhança de Inácio, bisaram, enquanto Fortounis anotou um hat trick de assistências (duas para Daniel Podence) na estreia vitoriosa de Carlos Carvalhal no Olympiakos.

Chytil, Fortounis, Birmančević & Gonçalo Inácio all led their teams to impressive wins 🤩



Which of these 4 gets your #UEL Player of the Week vote? 🗳️👇@hankookreifen || #UELPOTW