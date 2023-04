Não lhe vamos chamar «velha senhora» para ninguém se ofender.

Porém, imagine um combate no qual um dos oponentes tem as mãos atadas atrás das costas. Mas por mérito do outro que lhe deu tantas voltas que o deixou desorientado.

Mesmo sendo ele maior. Com mais músculos, pelo menos.

E depois, com o rival preso e à mercê, o outro vai tentando derrubá-lo. Bate e falha. Bate e falha. Volta a bater e falha novamente.

Tudo parece sair ao lado.

Tão ao lado, mas tão ao lado, que numa tentativa de murro é aquele que esteve a atacar o tempo todo que cai.

Foi isso que aconteceu ao Sporting na noite desta quinta-feira em Turim, frente à Juventus.

Os leões tentaram, tentaram e voltaram a tentar. Tiveram mais bola. Fizeram mais ataques. O triplo dos cantos. E até nas oportunidades de golo o Sporting goleou.

Só que Adán falhou um soco na bola num canto da Juventus e o Sporting caiu.

É verdade que os ataques falhados na outra baliza foram muito mais. Mas nenhum tão decisivo.

Szczesny negou o golo a Coates aos 29. Um minuto depois, fez o mesmo a Pedro Gonçalves. Mais três minutos e foi Bremer a cortar em cima da linha um remate de Nuno Santos.

Um sufoco.

Como sufocantes foram os minutos em que o guarda-redes polaco da Juventus ficou a queixar-se de uma dor no peito, em lágrimas, e perante as faces de preocupação na cara de companheiros e adversários.

Um susto que o fez ser substituído ao minuto 44.

Quatro minutos antes de ser St. Juste a ficar agarrado à coxa esquerda e sair também ele em lágrimas por mais uma lesão.

O intervalo veio logo a seguir para acalmar emoções. Mas não travou o ímpeto do leão.

A segunda parte abriu com Perín a negar o golo a Pote. E o Sporting sempre por cima.

Até que surgiu o tal erro de Adán. Sem se aperceber bem como, Vlahovic viu uma bola cair-lhe na cabeça, Coates ainda cortou em cima da linha, mas Gatti empurrou de imediato para o golo.

Mesmo em desvantagem e abanado pelo golpe, o Sporting mostrou ser superior no jogo, ainda que perante uma Juventus que ficou muito mais confortável.

Podia estar tudo dito sobre o jogo. Mas ainda haveria mais para dizer sobre o desperdício dos leões.

O cúmulo dos cúmulos surgiu em cima do minuto 90 e resume-se assim: Pote solto na pequena área rematou para defesa difícil de Perín e na recarga, Bellerín também na pequena área rematou para uma defesa impossível de Perín.

Não é exagero dizer que o Sporting podia ter feito um KO à Juventus em Turim.

Mas aquele soco falhado leva o leão combalido para a segunda mão em Lisboa.

E em vantagem, esta «Vecchia Signora» que não é muito brilhante, sente-se muito mais cómoda.