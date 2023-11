O Sporting recebe esta quinta-feira o Raków, num jogo da 4.ª jornada da Liga Europa, que Ruben Amorim considerou «crucial» para as contas do Grupo D.

Expulso na partida da primeira volta, na Polónia, o avançado sueco Viktor Gyökeres está fora das opções do treinador leonino, assim como Geny Catamo e Morita, ambos por lesão.

Apesar da receção aos polacos acontecer antes do dérbi com o Benfica na Luz, não são esperadas muitas mexidas no onze inicial do Sporting. Adán, tal como confirmado por Amorim na véspera, vai ser titular.

O encontro entre os leões e os polacos, em Alvalade, está marcado para as 20h00 e terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.

Confira, na galeria associada, o onze provável do Sporting.