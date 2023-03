A figura: Adán

Se o Arsenal sofreu com alguma insegurança de Turner, o Sporting teve em Adán um sinal de conforto, o que nem sempre tem acontecido esta época. Fez várias intervenções de bom nível, com destaque para a defesa in extremis a negar o golo a Xhaka, mesmo à beira do intervalo, e a notável mancha aos pés de Martinelli, no início da segunda parte.

O momento: minuto 62

O Sporting tinha chegado à vantagem ao minuto 55, e ao minuto 61 ainda sonhou com o «bis» de Paulinho a dar o 3-1, mas o avançado português falhou na cara de Turner, e no minuto seguinte o Arsenal empatou com felicidade. O remate de Xhaka parecia destinado a sair pela linha de fundo, mas desviou em Morita e ditou o empate na primeira mão deste duelo dos oitavos de final da Liga Europa.

Outros destaques:

Gonçalo Inácio

Nos primeiros minutos de jogo já tinha deixado indicações de estar em noite inspirada, pela forma como conseguiu alguns cortes, e isso ficou ainda mais evidente pela forma como, quase «sozinho», conquistou o primeiro golo. Foi dele o remate de longe que obrigou Turner a ceder canto, na sequência do qual marcou depois, ao minuto 34.

Saliba

Belíssimo jogo do jovem central francês. Não só pelo golo marcado de cabeça, na sequência de um pontapé de canto, mas também pela segurança nas ações defensivas, sobretudo a controlar Paulinho, e também na qualidade que deu à primeira fase de construção de jogo. De longe o elemento mais fiável do tridente defensivo.

Zinchenko

Estava a ser o melhor elemento do Arsenal, mas foi substituído ao minuto 64, porventura por gestão física. Notável a forma como conciliou a necessidade de fechar o lado esquerdo da defesa com a capacidade para aparecer mais na zona central, quando a equipa tinha a bola, e assumir a organização dos ataques. Tanto a distribuir a bola, como a dar indicações constantes aos colegas com as mãos.

St. Juste

Festejado como um golo, o corte ao minuto 60, a impedir que Martinelli finalizasse depois de uma arrancada sensacional, na qual deixou vários adversários pelo caminho. De regresso à titularidade, no lado direito do tridente de centrais, St. Juste mostrou que, quando o físico permite, é uma opção muito valiosa para Ruben Amorim, ainda que agora o plantel tenha também Diomande, que entrou muito bem (“empurrando” St. Juste para lateral direito).

Fábio Vieira

Sai de Alvalade com uma assistência para golo, já que foi dele a cobrança do canto que culminou com o golo de Saliba, e ainda viu Adán negar-lhe o golo de cabeça, mas a verdade é que esteve longe do nível que lhe é reconhecido em Portugal.