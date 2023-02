O Sporting inscreveu os três jogadores que contratou no mercado de inverno - Tanlongo, Diomande e Bellerín - na lista de jogadores disponíveis para os jogos da Liga Europa, particularmente para o play-off com os dinamarqueses do Midjylland, com os jogos marcados para 16 e 23 de fevereiro.

Uma lista com três entradas novas e outras tantas saídas, numa comparação com a lista que os leões tinham apresentado para os jogos da Liga dos Campeões, uma vez que o mexicano Jesus Alcantár ficou de fora, bem como José Marsà (Sp. Gijón) e Pedro Porro (Totenham), que deixaram o clube no mercado de inverno.

A inscrição de Diomande tem a particularidade do central poder, agora, defrontar a sua antiga equipa, a quem o Sporting comprou o passe, apesar do jovem defesa, que estava cedido ao Mafra, nunca ter jogado pelo Midtjylland.

Outra curiosidade é a continuidade de Jovane Cabral nesta lista, depois da transferência do avançado para o Valladolid ter ficado bloqueada devido a uma anomalia informática. Enquanto a FIFA não toma uma posição sobre esta transferência, o avançado continua disponível para jogar pelos leões.

Em sentido contrário, nesta lista, notam-se algumas ausências relevantes, como são os casos de Gonçalo Inácio, Nazinho, Mateus Fernandes, Dário Essugo, Chermiti ou Rodrigo Ribeiro. Jogadores formados no clube, nascidos depois de 1 de janeiro de 2001 e, tal como já acontecia na lista da Champions, podem depois ser inscritos na lista B.

Na lista principal também se mantém Daniel Bragança, apesar do médio, a recuperar de uma lesão de longa duração, não ter somado qualquer minuto esta época.

A lista do Sporting para a Liga Europa

Guarda-redes: Adán, Franco Israel e André Paulo.



Defesas: Bellerín, Esgaio, Coates, Luís Neto, St. Juste, Diomande e Matheus Reis.

Médios: Sotiris, Tanlongo, Ugarte, Morita, Daniel Bragança e Pedro Gonçalves.



Avançados: Nuno Santos, Edwards, Trincão, Fatawu, Arthur, Jovane, Rochinha e Paulinho.