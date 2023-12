O Sporting fechou as contas da fase de grupos da Liga Europa com uma vitória sobre o Sturm Graz, por 3-0, num jogo que foi, acima de tudo, um pretexto para Ruben Amorim equilibrar o seu plantel, em termos físicos, para o deixar «afinado» para o clássico da próxima segunda-feira. Um jogo perfeito para o treinador deixar a equipa no ponto para a receção ao FC Porto. Gyökeres desbloqueou o marcador e o suplente Gonçalo Inácio bisou no jogo.

Já com as contas do grupo D fechadas e com o play-off no bolso, Ruben Amorim aproveitou, como tinha anunciado, para gerir o plantel, mais do que isso, para equilibrar índices físicos do grupo, dando minutos aos jogadores que precisavam de ganhar carga física, como são os casos de Daniel Bragança (veio de lesão) ou Seba Coates (veio de castigo), mas também para fazer descansar os mais desgastados. Tudo somado, Ruben Amorim promoveu sete alterações em relação ao desaire de Guimarães, mas não prescindiu de Gyökeres, num ataque renovado com Paulinho e Trincão.

O Sporting teve uma oportunidade soberana para entrar no jogo a ganhar, com Nuno Santos a destacar-se sobre a esquerda, logo aos dois minutos, e a rematar cruzado para uma grande defesa de Scherpen. Um lance que apontava para uma entrada forte dos leões, mas não foi isso que aconteceu. Logo a seguir, o Sturm Graz subiu as suas linhas, bloqueou os corredores e, com uma pressão alta, paralisou por completo o jogo da equipa de Amorim.

O Sporting bem procurava sair da forma habitual, mas com jogadores pouco rotinados, como Daniel Bragança e Francisco Trincão, sentia tremendas dificuldades para ganhar velocidade e contornar o tampão que os austríacos montaram no centro do terreno. Os austríacos, por seu lado, ainda a lutar por uma possível qualificação para o play-off da Liga Conferência, aproveitava todas as bolas paradas para colocar a bola na área de Francisco Israel.

Com o Sporting extremamente condicionado, com tremendas dificuldades em fazer circular a bola e chegar ao último terço, Ruben Amorim desesperava junto à linha, sempre a dar indicações aos seus jogadores. Foi neste período que o Sturm Graz ameaçou o golo, na sequência de um cruzamento tenso de Sarkaria que permitiu a Lavalée cabecear para grande defesa de Franco Israel.

O jogo seguiu com ritmo baixo até perto dom intervalo, mas antes disso o Sporting voltou a soltar-se das amarras e voltou a abrir uma brecha na esquerda, com Nuno Santos a lançar Matheus Reis para o interior da área, com o brasileiro a cruzar para a finalização fácil de Viktor Gyökeres. Em dois tempos, o Sporting desbloqueava o jogo e o marcador e podia ter dilatado a vantagem logo a seguir, com Paulinho a cruzar para Gyökeres cabecear ao poste. Daniel Bragança, com tudo para marcar, na recarga, não acertou na bola.

A verdade é que o Sporting, sem fazer uma grande exibição [apenas quatro remates], chegava ao intervalo em vantagem, diante de um Sturm Graz que também respirava de alívio, uma vez que a Atalanta também estava a vencer o Raków na Polónia.

Gonçalo Inácio salta do banco e bisa

Logo a abrir a segunda parte, Ruben Amorim acelerou o processo de gestão para o clássico, prescindindo de Matheus Reis, Hjulmand e Gyökeres, para lançar Gonçalo Inácio, Morita e Edwards, com destaque para a boa entrada do japonês que trouxe, desde logo, uma nova vitalidade ao meio-campo do Sporting. Os leões pareciam agora mais soltos, diante de um adversário que já não era tão eficaz no controlo dos espaços.

Amorim trocou ainda Ricardo Esgaio por Dário Essugo, encostando, pela primeira vez, o médio ao corredor direito e os leões, logo a seguir, acabaram por chegar ao segundo golo, construído por dois suplentes fresquinhos. Pontapé de canto muito bem marcado por Marcus Edwards, da direita, para a cabeça de Gonçalo Inácio que, junto ao primeiro poste, atirou a contar. O Sporting dobrava a vantagem e acentuava ainda mais o modo gestão, sem pressa, com posse de bola, à espera de novos erros dos austríacos.

Já com o Sturm Graz sem pernas para pressionar o Sporting, os leões chegaram ao terceiro golo, novamente na sequência de um canto, novamente por Gonçalo Inácio, desta vez numa recarga a uma primeira cabeçada de Coates que tinha sido devolvida pelo poste.

Ainda faltavam vinte minutos para o final, Amorim trocou ainda Nuno Santos por Pote, numa altura em que o Sturm Graz, que esta noite realizou o último jogo do ano [o campeonato austríaco para no inverno], estava visivelmente a perder gás. O Sporting, com uma levada posse de bola, geriu o jogo até final, completamente instalado no meio-campo austríaco e até teve novas oportunidades para dar ao resultado contornos de goleada.

Resumindo, foi certamente um jogo perfeito para Ruben Amorim gerir, mais do que a equipa, todo o plantel, na preparação para o clássico com o FC Porto da próxima segunda-feira.