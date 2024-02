Momento: Daniel Bragança à figura

Minuto 64. Edwards já tinha falhado um golo feito, Gyökeres também já tinha desperdiçado um penálti, mas, entre todos as falhas, destacamos o falhanço incrível de Daniel Bragança. Marcus Edwards tinha partido tudo sobre a direita, ajeitou a bola, sentou mais um adversário, e cruzou para a boca da baliza onde surgiu Daniel Bragança a atirar contra o guarda-redes do Young Boys. O médio levou as mãos à cabeça, como boa parte dos adeptos que estavam no estádio.

Figura: outra vez Gyökeres

Mais uma vez determinante. Incrível a forma como se desembaraçou dos adversários, com um o pé direito, para depois visar a baliza de Von Ballmoos com uma bomba com o pé esquerdo, no golo que colocou os leões em vantagem. Mas o sueco foi muito mais do que o golo, por sinal o quinto na Liga Europa e o 29.º da temporada. Teve uma oportunidade flagrante para matar o jogo, desde a marca dos onze metros, e outra oportunidade soberana, já perto do final do jogo, apenas com Von Ballmoos pela frente, mas pelo meio, também ofereceu um golo feito a Marcus Edwards e protagonizou uma mão cheia de arrancadas que permitiram ao Sporting chegar muitas vezes à frente. Com o jogo desta noite, o sueco passa a ser o jogador com mais minutos no plantel de Amorim.

Outros destaques:

Diomande

Regressou ao onze depois de quase dois meses do último jogo pelos leões e quase um mês desde o último jogo pela seleção da Costa do Marfim, na corrida para a conquista do título africano. Rendeu Coates para jogar entre Eduardo Quaresma e Gonçalo Inácio e trouxe mais massa muscular ao eixo defensivo dos leões, devolvendo a Amorim mais uma opção para gerir nesta fase difícil da temporada.

Von Ballmoos

Defendeu um penálti e, talvez mais difícil, defendeu aquele remate de Daniel Bragança, a pouco mais de um metro de distância. Incrível a forma como o guarda-redes suíço consentiu apenas um golo esta noite. Negou ainda novo golo a Gyökeres já na ponta final do jogo, acabando por tornar-se numa figura incontornável da partida desta noite.

Hjulmand

Ruben Amorim promoveu cinco alterações, mas não prescindiu do goleador sueco, nem do incrível médio dinamarquês que correspondeu com mais uma grande exibição, destacando-se tanto na conquista da bola, como na construção do jogo. Faz de olhos fechados o que às vezes parece ser o mais difícil, que é jogar simples e ao primeiro toque, mas sempre com grande assertividade.

Trincão

Outro jogador que Amorim não prescinde, até porque, como demonstrou esta noite, está em grande forma. Não marcou, nem fez assistências, mas foi determinante no apoio a Gyökeres, sempre muito perto do sueco, para o apoiar, com passes curtos. Também tentou a sua sorte, com uma assistência do sueco, mas o remate saiu-lhe sobre a barra.