O Sporting recebe esta quinta-feira o Sturm Graz (20h00), em jogo da 6.ª jornada do grupo D da Liga Europa, num jogo para o qual é certa a titularidade do defesa Luís Neto, confirmada na véspera do jogo, pelo treinador Ruben Amorim.

A quatro dias do clássico com o FC Porto, e apesar da garantia deixada por Amorim, o jogo ante os austríacos deve proporcionar minutos a jogadores menos utilizados e que não têm sido titulares com tanta frequência.

O Sporting, segundo classificado com oito pontos, já sabe que vai terminar o grupo nesta posição e, por isso, disputar o play-off de acesso aos oitavos de final, para o qual já conhece os seis possíveis adversários.

Já o Sturm, terceiro classificado com quatro pontos, precisa de não fazer pior do que o Rákow, quarto classificado com quatro pontos, para manter o terceiro lugar e, com isso, ir ao play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência. O Rákow recebe a Atalanta, líder com 11 pontos e já qualificada para os oitavos de final, no primeiro lugar.