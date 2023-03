Matheus Reis, jogador do Sporting, analisa o empate na receção ao Arsenal (2-2), para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa:

«Saímos felizes com o jogo, com o que fizemos, mas sofremos aquele golo que foi um azar. Estamos felizes pelo grande jogo que fizemos, frente ao líder da Premier League, mas deixámos tudo em aberto.»

[está agora mais confiante ou menos confiante do que estava no arranque da eliminatória?] «Vejo pelo lado positivo, sempre. Sabíamos que ia ser difícil, mas também estávamos muito confiantes, estudámos bem o Arsenal, sabíamos os pontos fortes, o que fechar, o lado a pressionar. Acredito que deu muito certo. Infelizmente tivemos aquele azar do segundo golo, mas vamos confiantes para Inglaterra.»

«O que tem de ser diferente em Londres? Diferente…não sei. É manter o que fizemos hoje. Tivemos um jogo muito conseguido. Vai ser fora, completamente diferente, mas temos de manter a personalidade e a coragem. E quando chegarmos ao ultimo terço temos de ser mais agressivos.»

[sobre o perigo que representava o lado direito do Arsenal e a eficácia na marcação a Saka] «Sabíamos que esse lado é muito forte. O Saka é muito bom no um-contra-um. Isso foi muito trabalhado ao longo da semana. Sou um jogador muito defensivo, tenho sido central, e por isso fiquei a fechar aquele lado do Arsenal.»

[sobre a ineficácia da equipa] «As oportunidades criadas, têm de ser concretizadas. Mas o futebol é mesmo assim. Temos de continuar focados no jogo.»

[sobre as queixas no lance do primeiro golo] «Fui totalmente agarrado pelo Zinchenko. Não sei como não foi visto no VAR. Em todas as bolas paradas eles faziam bloqueios e agarravam. Estivemos sempre a falar com o árbitro, mas nada foi feito. Não sei o que se passava na cabeça dele, mas espero que mude no segundo jogo.»