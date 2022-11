O diretor desportivo do Sporting, Hugo Viana, destacou esta segunda-feira o percurso do Midtjylland na Liga Europa, na primeira reação ao sorteio do playoff de acesso aos oitavos de final da prova.

Hugo Viana lembrou que os dinamarqueses conseguiram bons resultados, sobretudo em casa, mas vincou que o objetivo da equipa comandada por Ruben Amorim é «passar à fase seguinte».

«O Midtjylland é uma equipa que, nos últimos anos, tem sido presença assídua nas competições europeias. Estiveram num grupo muito equilibrado na Liga Europa, terminaram com os mesmos pontos do primeiro e conseguiram bons resultados, sobretudo em casa», referiu Hugo Viana, em declarações aos canais do clube, prometendo que a equipa vai «trabalhar para vence este playoff».

«O nosso foco agora está no campeonato, mas quando chegar esta eliminatória estaremos preparados», afirmou.

O Midtjylland, que na fase inicial da época foi eliminado pelo Benfica na terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, terminou no segundo lugar do grupo F, com oito pontos, os mesmos de todas as outras equipas. O Feyenoord ficou em primeiro e já está nos oitavos de final, a Lazio ficou em terceiro e vai jogar o playoff de acesso à Liga Conferência e o Sturm Graz ficou em quarto lugar e, por isso, fora das provas da UEFA.

Depois de ter perdido por 1-0 na visita ao Sturm Graz, o Midtjylland goleou em casa a Lazio por 5-1 e, também na Dinamarca, empatou 2-2 com o Feyenoord. Nos Países Baixos, registou o mesmo resultado ante os neerlandeses, perdeu 2-1 fora ante a Lazio e acabou com uma vitória caseira ante o Sturm, por 2-0.