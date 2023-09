Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a vitória sobre o Sturm Graz, na Liga Europa.

«O adversário bloqueou todos os espaços, mas controlámos sempre o jogo. Na segunda parte notámos mais espaço e empurrámos o adversário para a sua área. Sofremos o golo contra a maré, mas voltámos a empurrar o adversário, com várias defesas do guarda-redes.

Às vezes o nosso jogo demora a entrar, os adversários também jogam e esta é uma equipa boa que fez as eliminatórias da Champions. Tivemos o controlo da bola e o adversário a jogar em contra-ataque, o que é mais fácil, sobretudo num relvado destes. Mas faz parte do jogo.»

[equipa melhorou com as substituições]

«Agora mexemos na equipa, as características mudam e isso não se nota. Este ano estamos mais preparados para reforçar a meio do jogo.»

[adeptos pediram a final da Liga Europa]

«Não vamos dar um passo maior do que a perna, pensar do Rio Ave e lembrar que há grandes equipas na Liga Europa e até já houve algumas surpresas. Hoje era importante ganhar, quebrámos o enguiço e mostrámos que qualquer jogador pode ir para o banco, qualquer um pode ser titular e queremos sempre ganhar. Isso é importante no balneário.»