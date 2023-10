Matheus Reis, jogador do Sporting, em declarações à SportTV, após o empate frente ao Raków, em jogo da terceira jornada do grupo D da Liga Europa:



«Jogo extremamente difícil. Preparámos muito bem o jogo, mas fiar com menos um antes dos dez minutos obrigou-nos a mudar a estratégia. Marcámos e criámos mais oportunidades, mas infelizmente não conseguimos [marcar]. O relvado estava muito difícil. Desde que estou no Sporting que nunca joguei num relvado tão difícil, os jogadores escorregavam a toda a hora. Foi difícil por causa disso. Sofremos um golo numa desatenção e empatámos. Por todas as circunstâncias, o resultado acaba por ser positivo. Vamos tentar vencer em casa.



O grande objetivo é passar à fase seguinte. Está tudo em aberto. Temos de vencer em casa, é o que prcuramos em todos os jogos e vamos tentar conseguir a qualificação. Esse é o nosso grande objetivo.»



[Facto de terem jogador com menos um quase todo o jogo pesa para a visita ao Bessa]: «Pesa de alguma forma, mas estamos muito bem preparados. A paragem serviu para voltarmos ao nosso melhor, todos estão preparados. Nunca vai ser desculpa para nós. Segunda-feira temos outra batalha e precisamos de vencer.»