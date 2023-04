Francisco Trincão, jogador do Sporting, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a derrota do Sporting na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

«É inglório. Criámos oportunidades, mas não concretizámos. Estamos tristes com o resultado, mas segue tudo em aberto para o segundo jogo.

Tínhamos tudo estudado sobre o adversário, como mostrámos com as oportunidades que criámos. Agora, temos de as concretizar em casa. Vamos acreditar até ao fim porque temos muita qualidade na nossa equipa.»