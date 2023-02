Pote, jogador do Sporting, em declarações na flash interview da SportTv+, após a goleada ao Midtjylland que deu o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa:



«Tivemos uma primeira parte complicada, mas o jogo correu bem para nós. Nos primeiros 15 minutos falhámos alguns passes, principalmente eu que podia ter isolado o Paulinho. O Edwards também podia ter feito um passe melhor. Mas estamos cá para trabalhar e melhor já no jogo da próxima segunda-feira, é muito importante ganharmos.»



[É legítimo sonhar com a conquista da Liga Europa]: «Temos de ter um pouco de sorte no sorteio e pensar parte a parte. Estamos a pensar muito à frente. O importante é jogo a jogo, eliminatória a eliminatória. Precisamos que o sorteio seja favorável.»



[Tem jogado a médio e a avançado, que avaliação desta época a nível pessoal]: «Não penso muito nos golos, penso em dar tudo. Dou tudo pelo mister e jogo onde ele quiser. Vou dar sempre o meu melhor. Às vezes as coisas não correm bem, mas estamos lá todos os dias para evoluir e ganhar o jogo seguinte. Que adversário prefiro? Disse tantos nomes que já nem sei (risos). Um qualquer desde que consigamos ganhar segunda-feira. Isso é o mais importante.»