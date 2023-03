O Sporting recebe esta quinta-feira o Arsenal no Estádio de Alvalade em jogo da primeira mão os oitavos de final da Liga Europa. Um jogo para acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol a partir das 17h45.

Ruben Amorim tem o plantel praticamente na máxima força, mas terá um problema para resolver no meio-campo, uma vez que Manuel Ugarte vai cumprir um jogo de castigo. Sobre este assunto, o treinador disse apenas que Diomande não será opção para essa zona do terreno, deixando em aberto a possibilidade de recorrer a Tanlongo, mas verdade é que Amorim tem feito recuar Pote sempre que tem uma vaga no meio-campo.

Dúvidas também sobre quem joga no corredor esquerdo, onde Amorim tem alternado entre Matheus Reis e Nuno Santos, mas no ataque parecem estar seguros Edwards, Paulinho e Trincão.

Confira o onze provável dos leões para esta noite na galeria associada