Momento: Geny Catamo atira ao poste

Minuto 77. O Sporting tinha acabado de reduzir a diferença, num penálti convertido por Gyökeres e a Atalanta, por momentos, perdeu o pé. Marcus Edwards fez uma primeira ameaça e, logo a seguir Geny Catamo destaca-se na área e, com as bancadas de pé, acertou em cheio no poste. Os leões ficaram, assim, a centímetros de um empate que, no final da primeira parte, parecia uma situação completamente impossível.

Figura: Gonçalo Inácio, imperturbável

Foi o melhor jogador do Sporting em todos o jogo. Foi o único, talvez a par de Morita, que não sucumbiu ao naufrágio da primeira parte, ganhando muitos lances de cabeça e, talvez o mais importante, com passes que permitiam aos leões saírem do total sufoco a que a Atalanta submeteu o Sporting ao longo de 45 minutos. Jogou no centro da defesa, no lugar habitual de Coates, e só regressou à posição habitual na segunda parte, depois da entrada do capitão.

Outros destaques: confira o filme do jogo

Marcus Edwards

Grande entrada do avançado inglês no jogo. Trouxe quase tudo o que o Sporting estava a precisar para o jogo. Ofereceu linhas de passe, criou desequilíbrios e até estave muito perto de marcar. A Atalanta também já estava a ceder mais espaços, mas o inglês veio definitivamete abanar o jogo.

Lookman

O grande desequilibrador da Atalanta com uma primeira passe avassaladora, em que encheuo o campo, ou melhor, meio-campo, aparecendo em vários setores do jogo. Começou mais descaído sobre a esquerda, trocando muitas vezes com Ruggeri para chegar à linha ou mesmo para derivar para o centro, tantas foram as facilidades concedidas por Fresneda. Mas também apareceu no lado contrário e ao centro. Um jogador polivalente, como parecem ser todos os jogadores da Atalanta de Gasperini. Esteve ligado aos dois golos, o primeiro na direita, o segundo na esquerda.

Zappacosta

Outro jogador em especial evidência na equipa de Bérgamo, neste caso, no lado direito, fazendo a cabeça em água a Nuno Santos que, ao longo dos primeiros 45 minutos, nunca conseguiu ultrapassar o italiano. Não foi por acaso que o ala dos leões saiu ao intervalo, com um novo penteado, mas seguramente frustrado com a sua exibição. Zappacosta, além de tomar totalmente conta do flanco, está na origem do primeiro golo, combinando com Lookman, antes de cruzar para a finalização de Scalvini.

Coates

O capitão fez muita falta para ajudar a serenar os leões na primeira parte. Com o internacional uruguaio em campo, o Sporting esteve muito mais seguro a defender. Já não havia a aquele sufoco da parte dos italianos, mas as poucas transições que ensaiaram foram anuladas pelo senhor da braçadeira.

Morita

Outro dos sobreviventes ao naufrágio do primeiro tempo. Foi o único que conseguiu pensar o jogo com a bola nos pés, procurando as maiores saídas para jogar mais longe da baliza de Adán. Foi dos poucos que não se precipitou e entregou a bola ao adversário ao primeiro toque.