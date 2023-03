Héctor Bellerín falhou o penúltimo treino do Sporting antes da partida dos leões para Londres onde na próxima quinta-feira a equipa de Ruben Amorim volta a defrontar o Arsenal, no Emirates Stadium, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Adán já tinha sido integrado na véspera, pelo que o lateral catalão, a par de Daniel Bragança, é o único jogador entregue ao departamento médico leonino. Além do lateral espanhol, Ruben Amorim também não vai poder contar com o capitão Sebastian Coates e com o médio japonês Morita que vão cumprir um jogo de castigo.

O Sporting volta a treinar esta quarta-feira, pelas 10h30, na academia, antes da partida para Inglaterra. Já em Londres, Ruben Amorim vai, depois, apresentar-se em conferência de imprensa, ao final da tarde (19h00), no Emirates Stadium, para fazer a habitual antevisão do jogo.