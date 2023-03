Héctor Bellerín é baixa de última hora para a receção do Sporting ao Arsenal, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

De acordo com a informação disponibilizada pelo emblema leonino, uma hora antes do jogo, o lateral espanhol sofreu um traumatismo no joelho, no treino da véspera, pelo que falha o reencontro com a antiga equipa.

Ruben Amorim, treinador leonino, faz quatro alterações relativamente à vitória em Portimão, para a Liga: St. Juste, Matheus Reis, Trincão e Paulinho nos lugares de Diomande, Nuno Santos, Ugarte (castigado) e Chermiti.

No Arsenal, destaque para a titularidade de Fábio Vieira, e para a presença de outro português no banco: Mauro Bandeira, médio de apenas 19 anos.

Onzes iniciais:

SPORTING: Adán; St. Juste, Coates e Inácio; Esgaio, Morita, Pote e Matheus Reis; Trincão, Paulinho e Edwards

Suplentes: Franco Israel, Neto, Nuno Santos, Rochinha, Fatawu, Diomande, Tanlongo, Arthur, Jovane, Chermiti, Mateus e Essugo.

ARSENAL: Turner; White, Saliba, Kiwior; Nelson, Xhaka, Jorginho, Zinchenko; Fabio Vieira; Saka e Martinelli.

Suplentes: Ramsdale, Hillson, Partey, Gabriel, Smith Rowe, Holding, Tomiyasu, Bandeira, Sagoe Jr, Smith, Walters.