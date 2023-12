O Sporting venceu o Sturm Graz na última noite e concluiu o grupo D da Liga Europa no segundo lugar, com apuramento garantido para o play-off. O triunfo frente aos austríacos trouxe mais dinheiro aos cofres leoninos que, no total, já arrecadaram 10,554 milhões de euros na prova europeia esta temporada.

O clube de Alvalade ganhou 3,63 milhões de euros pela participação na fase de grupos, aos quais juntou 630 mil euros por cada uma das três vitórias que alcançou. Além disso, amealhou 420 mil euros devido aos empates.

A classificação final do grupo rendeu ainda 550 mil euros, valor ao qual se junta mais meio milhão devido ao apuramento para o play-off.

Por último, graças à classificação no ranking a dez anos da UEFA, onde só está atrás de cinco equipas - Liverpool, Ajax, Roma, Leverkusen e Villarreal -, os leões receberam 23 parcelas de 132 mil euros.

Caso vença o play-off e garanta a presença nos oitavos, o Sporting vai ainda arrecadar mais 1,2 milhões de euros.

Importa referir que há também 139,5 milhões de euros a serem distribuídos no final da competição relativos ao mercado de transmissões televisivas.

As contas do Sporting na Liga Europa:

Presença: 3,63 M€

Ranking: 3,564 M€

Prémios: 3,36 M€