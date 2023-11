O Sporting apresenta-se em campo nesta quinta-feira diante do Raków sem muitas poupanças a três dias do dérbi com o Benfica no Estádio da Luz.

Diomande e Hjulmand, além de Viktor Gyökeres são os únicos habituais titulares que ficam de fora: os dois primeiros no banco; o avançado sueco cumpre castigo.

Recorde-se que o Sporting está no 2.º lugar do Grupo D da Liga Europa com 4 pontos, menos três do que o líder Atalanta e os mesmos do Sturm Graz. O Raków está no último posto com 1 ponto.

ONZE DO SPORTING: Adán; St. Juste, Coates e Gonçalo Inácio; Ricardo Esgaio, Daniel Bragança, Pedro Gonçalves e Nuno Santos; Edwards, Paulinho e Trincão.

ONZE DO RAKÓW: Kovacevic; Rundic, Racovitan e Tudor; Jean Carlos, Kochergin, Berggren e Plavsic; Nowak, Crnac e Yeboah.