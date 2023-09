O Sporting vai apresentar-se em campo diante do Sturm Graz com cinco alterações no onze comparativamente com o último jogo diante do Moreirense para a Liga.

Ruben Amorim já tinha confirmado a titularidade de Daniel Bragança. Matheus Reis, Geny Catamo, Trincão e Paulinho também estão de volta às opções iniciais.

Saem da equipa Ricardo Esgaio, Nuno Santos, Morita, Pote e Marcus Edwards, que estão todos no banco de suplentes.