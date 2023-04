Manuel Ugarte, jogador do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV1 após a eliminação nos quartos de final da Liga Europa contra a Juventus:



«A época está a ser complicada. Acho que nos está a faltar uma ponta de sorte, mas é preciso definir melhor. Mas hoje não foi o caso. Fico-me pela atitude da equipa. Tentámos tudo.



O plano era ter calma no início. Sabíamos que a Juventus ia ficar mais atrás. Infelizmente marcaram primeiro, são bons nas bolas paradas e muito altos. O plano era ter calma porque tínhamos 90 minutos para marcar, mas não conseguimos.



Champions? É um objetivo, mas temos de ser realistas. Não é a melhor época, mas vamos deixar tudo em campo até final.



A Juventus fez o seu jogo e passou. Não controlámos os dois jogos. Os golos é que contam. Eles aproveitaram uma segunda bola de um canto e marcaram. Tivemos oportunidades, mas não marcámos. Numa competição como esta e contra uma equipa grande, paga-se caro.



Tento sempre dar o melhor. Às vezes as pernas não respondem, mas tento dar o máximo. A mentalidade ajuda e estou contente. Tenho de continuar assim.»