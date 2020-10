Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, em declarações (sem perguntas) à Sport TV após a goleada sofrida em casa com o LASK Linz (1-4), que ditou a eliminação no playoff da Liga Europa:

«Estamos conscientes que falhámos um objetivo, que era estar na fase de grupos da Liga Europa. O grupo está triste, desiludido e revoltado com o desenrolar o jogo, mas plenamente confiante e consciente de que dará uma resposta já no domingo, à imagem do Sporting, e alcançaremos uma vitória em Portimão. Deixo uma palavra aos adeptos, que estão tristes e desiludidos: tenham confiança neste grupo, que está a crescer e muito, e vai dar alegrias ao longo da época.»