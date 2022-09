O Union Saint-Gilloise recebeu e venceu o Malmo por 3-2, esta quinta-feira, em Leuven, em jogo da segunda jornada do grupo D da Liga Europa, à mesma hora que o Sp. Braga bateu o Union Berlim por 1-0.

A equipa belga respondeu a duas desvantagens criadas pela equipa sueca e conseguiu o golo que fez a diferença já dentro dos últimos 20 minutos de jogo.

Ceesay deu vantagem ao Malmo aos seis minutos e Burgess fez o 1-1 aos 17 minutos, tendo sido este o resultado registado ao intervalo.

Na segunda parte, Kiese Thelin devolveu a vantagem ao Malmo, aos 57 minutos, mas o St. Gilloise virou o jogo num ápice, com golos de Teuma e de Boniface, aos 69 e 71 minutos, respetivamente.

Com este desfecho, o St. Gilloise segue ao lado do Sp. Braga, com os mesmos seis pontos, no grupo D, embora sejam os minhotos a liderar, com melhor diferença de golos (3-0 para 4-2 do St. Gilloise). Union Berlim e Malmo seguem em terceiro e quarto lugares, ambos sem pontos.