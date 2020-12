O árbitro do Standard Liège-Benfica, Aleksei Kulbakov, pediu desculpa ao técnico do emblema belga por ter assinalado o penálti que deu o 2-2 igual ao Benfica.

«O Benfica mereceu o empate, mas preferia que tivéssemos sofrido um grande golo ao invés daquele penálti. No final do jogo, o árbitro pediu desculpa. Ele estava errado, percebeu isso quando viu as imagens. Mas, estranhamente, não há VAR na Liga Europa», afirmou o treinador do Standard, Philippe Montanier, citado pela RTBF.

Recorde-se que Standard e Benfica empataram esta quinta-feira (2-2), no último jogo da fase de grupos da Liga Europa. Os encarnados já tinham o apuramento garantido.