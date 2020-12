O treinador do Standard Liège, Philippe Montanier, sublinhou esta quarta-feira que pretende reduzir, na Bélgica, no duelo da sexta e última jornada da fase de grupos da Liga Europa, a diferença para o Benfica face ao jogo realizado no Estádio da Luz, onde a sua equipa perdeu por 3-0.

«No primeiro jogo, houve uma grande diferença e nosso objetivo é mostrar que reduzimos essa diferença», afirmou Montanier, na antevisão ao jogo com a equipa comandada por Jorge Jesus, em Liège.

«Vamos encontrar em casa um adversário de prestígio, queremos estar à altura do nosso oponente e da competição. A nossa intenção é deixar a Liga Europa da melhor maneira», sublinhou.

O Standard ocupa o último lugar do grupo, com os mesmos três pontos do Lech Poznan, sendo que os polacos recebem o Rangers. A equipa escocesa precisa, no mínimo, de fazer o mesmo que o Benfica para segurar a liderança.

O Standard-Benfica joga-se às 17h55 desta quinta-feira, com arbitragem do bielorrusso Aleksei Kulbakov. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.