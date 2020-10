Jesus comentou a decisão do capitão do Benfica de deixar Waldschmidt bater o segundo penálti do jogo, depois de ele próprio ter batido o primeiro.

«O Pizzi sabe qual é a minha ideia sobre ser capitão de equipa. Já falámos disso no balneário. E ele deu a possibilidade a um companheiro. Eu não tive interferência na decisão dele. Ele decidiu dar o penálti ao Luca [Waldschmidt], como podia ter dado ao Darwin. O Luca é um dos batedores de penáltis do Benfica. Porque se ele desse a outro, eu não deixaria bater. Como capitão, ele olhou pelos interesses da equipa. Foi uma demonstração de que o interesse do Benfica está acima do interesse dele. E eu fiquei muito satisfeito com essa decisão dele.»