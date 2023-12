Christian Ilzer, treinador do Sturm Graz, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Sporting (0-3), no Estádio de Alvalade, em jogo da 6.ª e última jornada do Grupo D da Liga Europa:

- Até ao primeiro golo, jogámos bem, penso que tivemos as melhores oportunidades, conseguimos conter o Sporting e tivemos os nossos minutos. O 2-0 na segunda parte penso que foi um grande golpe para nós, não só para os jogadores, mas também para a equipa técnica. O Sporting parecia ter a equipa muito mais fresca, colocou jogadores muito bons que vieram do banco. Tivemos um bom desempenho nesta fase de grupos da Liga Europa, temos de estar satisfeitos, acabamos por conseguir ir à Liga conferencia.

Falou em situações bizarras na flash, a que se referia?

- Há situações que são bizarras. Sofremos golos em alturas em que não tínhamos energia e não conseguimos controlar o jogo. Há variações de energia. Estávamos a tentar não sofrer mais golos, mas foi curioso para mim em termos de qualidade porque o Sporting estava muito fresco. Tem jogadores muito bons, as nossas pernas já pesavam na fase final do jogo

Perderam por 3-0, mas fizeram uma grande festa no final. Contentes?

- Acabamos por conseguir os nossos objetivos, quando se joga com uma equipa tão forte como Sporting, podem acontecer resultados destes, mas no final conseguimos o essencial, continuamos na Liga Conferência. Perder em casa com o Kraków não estava nos nossos planos, o jogo da quinta jornada foi o nosso jogo menos conseguido, mas de resto estamos satisfeitos.

Vem aí agora a pausa de inverno, quais os planos?

- O jogo de hoje contribuiu para esse objetivo. Não podemos ir complacentes para a pausa de inverno, temos muito potencial nesta equipa, temos de ganhar experiência, aprender, melhorar ainda mais. Temos de aproveitar esta paragem para dar determinados passos. Foi um outono bom, foi um ano muito bom. Tivemos algumas dificuldades, mas conseguimos os nossos objetivos. Tirando jogo de hoje, os resultados têm sido por diferenças curtas. Temos um plantel com um grande potencial. Espero em breve ter o plantel todo na máxima força, isso é o mais importante neste momento.

O que espera agora da Liga Conferencia?

- Estivemos a olhar para os oito possíveis adversários antes do jogo, mas agora não os tenho na cabeça. Ainda estou com este jogo na cabeça, mas só estou a pensar que vamos ter mais de dois jogos. É uma oportunidade para termos mais jogos internacionais, ganhar mais experiência. Queremos agora recuperar os jogadores nesta pausa, para começarmos o ano mais frescos, com o nosso estilo e com muita força. Depois vamos defrontar o Austria Viena, o Salzburgo e vamos ter também a Liga Conferência.