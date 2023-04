O guarda-redes da Juventus, Wojciech Szczesny, substituído aos 43 minutos da primeira parte do jogo ante o Sporting com queixas no peito, assumiu após o encontro que apanhou um susto, mas que está «bem».

«Um pouco assustado, nunca aconteceu antes. Mas estou bem», referiu o guardião polaco, em declarações à Sky Sport Itália, na sequência do triunfo da equipa de Turim ante os leões, por 1-0, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

A Juventus já tinha, durante o jogo, deixado uma primeira atualização sobre o atleta.

«Após uma primeira verificação, está tudo bem [com Szczesny]», indicou a Juventus, através do Twitter.