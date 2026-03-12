Tiago Tomás, avançado português do Estugarda, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o FC Porto (2-1) a contar para a primeira mão dos «oitavos» da Liga Europa.

Estugarda merecia o empate

«Entrámos melhor que o FC Porto. Houve 10/15 minutos em que perdemos o controlo do jogo. Eles também são uma equipa forte. Foi quando tiveram dois golos de vantagem. Depois tentamos reagir e igualar os níveis de intensidade. Acaba por saber a pouco por merecemos pelo menos o empate.»

Golo anulado aos alemães

«Sinceramente não vi as imagens e não percebi o que o árbitro assinalou. Não tenho muito a dizer. Foi uma fase do jogo em que merecíamos o empate para encarar o segundo jogo.»

Segunda mão

«Sabemos que vais ser muito difícil. Além de ser uma equipa muito sólida jogar em casa também uma energia extra. Não vamos fugir à nossa identidade e vamos para lá para passar à eliminatória.»