Ao contrário de FC Porto e Roma, houve equipas que deram esta quinta-feira um passo muito importante rumo aos oitavos de final da Liga Europa.

É o caso, por exemplo, do AZ Alkmaar, que algo surpreendentemente goleou o Galatasaray, líder da Liga Turca, por 4-1 em casa, e ficou com o apuramento no bolso.

Mas também o Fenerbahçe, de Mourinho, deu um grande passo rumo aos oitavos de final, ao vencer em casa o Anderlecht por 3-0, naquele que foi o 13º jogo consecutivo da equipa turca sem derrotas.

De resto, bons resultados também para o Ajax, que venceu no terreno do St. Gilloise por 2-0, para o Steaua Bucareste, que venceu o PAOK em Salónica, e para a Real Sociedad, que foi ganhar a casa do Midtjylland (que teve os portugueses Dani Silva e Franculino Djú em campo.

Todos os resultados:

Fenerbahce-Anderlecht, 3-0

Ferencvaros-Viktoria Plzen, 1-0

Midtjylland-Real Sociedad, 1-2

Union St. Gilloise-Ajax, 0-2

AZ Alkmaar-Galatasaray, 4-1

PAOK-Steaua Bucareste, 1-2

FC Porto-Roma, 1-1

Twente-Glimt, 2-1